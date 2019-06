Hirv nälgis surnuks, sest tema kõht oli pilgeni plastikut täis

Nara park on tuntud justnimelt hirvede poolest ning igal aastal külastab seda enam kui kaks miljonit turisti. See tekitab aga suure probleemi, sest uudistajad jätavad endast maha suurel hulgal prahti ja annavad hirvedele liialt palju süüa.

Uudistesait SoraNews24 vahendab, et selle aasta märtsikuust alates on surnud kaheksa pargi hirve, kellest kuuel oli kõhus plastikut. Viimati surnud hirv oli nälginud ja nõrk ning suri vaatamata veterinaaride püüdlustele tema elu päästa

Kohalikud võimud püüavad nüüd turistidele selgeks teha, et hirvede toitmiseks on pargis olemas spetsiaalne sööt ning oma maiuste kaasa toomine plastikpakendites on halb mõte. Hirved ei suuda vahet teha toidul ning seda ümbritseval kotil ja võivad ka selle alla neeelata. Makku kogunenud plastik ei võimalda neil ühel hetkel enam tavalist toitu süüa ja seedida ning loomad surevad nälga.