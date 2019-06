Südantlõhestav video: delfiin ei suutnud hukkunud poja keha hüljata

McCarthy sõnas veebilehele The Dodo, et esmalt ei tahtnud ta nähtut uskuda ja lootis salamisi, et tegu oli mõne muu surnud kalaga. Lähemal vaatlusel ei olnud aga enam kahtlustki, et delfiin kandis tõepoolest kaasas oma surnud poega.

Emadelfiini kurva tantsuga ühinesid teisedki liigikaaslased, kellest üks tema kõrvalt hetkekski ei lahkunud. McCarthy märkis, et noorlooma kehal olnud armide järgi võib oletada, et ta sai löögi mõnelt mööduvalt mootorpaadilt.

«Veekogud on minu elus tähtsal kohal ning seetõttu olen delfiinidega palju kokku puutunud ja paatide põhjustatud vigastusi korduvalt näinud,» rääkis McCarthy. «Otsustasin delfiini leina filmida, et olukorrale tähelepanu tõmmata. Paljud mootorpaatidega sõitjad arvavad, et delfiinid on kiired ujujad ja jõuavad paadi trajektoorilt lahkuda, kuid see ei ole tõsi ja nii traagiliste tagajärgedega õnnetused juhtuvadki.»