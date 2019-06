Eesti loomakaitsjad seisavad nüüd ka kalade heaolu eest

«Kalaportaali ja Loomuse kampaania eesmärk on tuua inimesed kaladele lähemale. Kalu on ekslikult peetud madalamal arenguastmel olevateks loomadeks, ka pole nad üldlevinud arusaamade kohaselt piisavalt nunnud. Nii ongi kalad kui maailma kõige arvukamad ja mitmekesisemad loomad seni jäänud loomakaitses tagaplaanile. Loomus tahab seda olukorda muuta,» ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp.

Loomuse kalakampaania «Armas kala» avati kevadel Aleksei Turovski loenguga Kultuurikatlas. Edaspidi on oodata põnevaid loenguid, filmiesitlusi, artikleid ning muid tegevusi, millega pööratakse tähelepanu kalatemaatikale. Kalade heaolu on ka üks olulisimaid loomakaitse teemasid Euroopa Liidu tasandil. Loomus esindab Eestit Brüsseli EL-i üleses lobigrupis Eurogroup for Animals.