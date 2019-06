Aita abivajajaid: tänavatelt päästetud kasse Täppi, Maxi ja Piiat kimbutab ühine probleem

Pesaleidja suurimas hoiukodus elab murelaps Täpp, kes kolis sinna koos oma õekesega kui nad mõlemad olid vaid kolmenädalased kiisud. Tipp oli kasvult poole suurem ja nüüdseks elab juba omas kodus, aga Täpp oli hädine ning oksendas tihti. Pool aastat erinevaid ravikuure, maooperatsioon ja hulk uuringuid hiljem ning lõpuks tuvastati Täpil helicobakter.

See bakter paneb kiisu pidevalt seedimata toitu välja oksendama ja et tema seisund kontrolli all püsiks, vajab ta igapäevaselt ravitoitu, probiootikumi, oksendamisvastat toidulisandit ning spetsiaalseid ravikonserve. Täpp sai kliinikus ka kiibi, talle tehti pass ja kassike sai ka kastreeritud.

Max võeti ära vähekindlustatud inimeste juurest, kes otsustasid ta ühel päeval mitte enam tuppa lasta, kuna kassike pissis nurka. Hoiukoju jõudes tilkus Maxil kõrvadest mäda, tal oli igeme- ja põiepõletik, aneemia ehk veresuhkur oli alla normi. Nüüd, peale nelja kuud ravi ja ravitoite ning immuunsust tõstvaid toidulisandeid, on Maxikese tervis parem, söögiisu on tõusnud ja karv läigib. Muret valmistas vaid liigne vee tarbimine ja kuna ta oli eelnevalt väga haige olnud oli vaja teha kordusuuringud. Vereproovi tulemused olid üllatavalt positiivsed ja pool aastat kestnud tõhus ravi on vaid häid tulemusi andnud.

Maxikesele tulid Pesaleidja vabatahtlike suureks rõõmuks ka kodupakkujad, kes olid väga õnnelikud kuulkes, et Max ei pea enam ravitoite sööma ja on täiesti terve. Praeguseks on kiisu juba õnnelikult oma kodus. Pesaleidja vajab nüüd vaid heade inimeste abi ja toetust, et teha see viimane heategu ja maksta Maxi kliinikuarve.

Kolmas kiisu, kes vajab abi arve maksmiseks on Pallike Piia, kellel on suure stressi tagajärjel tekkinud krooniline põiehäda, mille tõttu vajab ta ravitoitu ja rahustit ning spetsiaalseid toidulisandeid, et hoida uriini ph-tase õige happesuse näiduga.

Kui Maxil vedas ja tema saab nüüd nautida elu uues kodus, peavad Piia ja Täpp veel oma aega ootama. Nad pole aga ei esimesed ega viimased kassid, kes armetus seisukorras tänavatelt üles korjatakse ja hea südamega vabatahtlike poole terveks ravitakse. Aita sinagi, et nad suudaksid ära maksta mitu kliinikuarvet ravimite, toidulisandite ja protseduuride eest, mille kogumaksumuseks tuli 395 eurot.