Amuuri tiiger Pootsman sai kolme järglase isaks

Esimene tiigrikutsikas sündis kell 00:40, teine 1:07 ja kolmas 1:44. Emaslooma Tanya jaoks on see juba neljas pesakond järglasi ilmale tuua ning pesakasti kaamerapildi vahendusel on näha, et tegemist on kogenud ja hoolitseva emaga. Kutsikad on elujõulised ja aktiivsed ning Tanya imetab poegi regulaarselt.

Tanya koos poegadega FOTO: Tallinna loomaaed

Emase amuuri tiigri tiinus kestab umbes 100 päeva. Vastsündinud kutsikad sünnivad pimedatena, liiguvad vähe ja on täielikult emast sõltuvad. «Läheb veidi aega, enne kui saame kindlaks teha järeltulijate soo. Mitte mingil juhul ei soovi me Tanyat praegu häirida ning mõnda aega viibib ema koos kutsikatega muust ekspositsioonist eraldi, ainult neile ettenähtud alal. Usume, et nii nagu varasemalt, tõestab Tanya ka seekord end väga hoolsa emana ning kutsikaid saab väliaedikus näha tõenäoliselt augusti teises pooles,» sõnas Zlín-Lešná loomaaia juhataja Roman Horský.

Vastne isa, Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman saabus Ohustatud Liikide Euroopa Paljundusprogrammi raames ajutiselt Zlíni loomaaeda 2018. aasta detsembris. Esimest korda said Pootsman ja Tanya kokku veebruaris. Tiigrite omavaheline sobivus on algusest peale olnud suurepärane ja nii oldi järeltulijate saamise osas lootusrikkad.

«Rõõmustame ühiselt Zlíni loomaaiaga tiigrikutsikate sünni üle. Nii Pootsmani kui Tanya puhul on tegemist geneetiliselt väga heade isenditega, kelle järeltulijad on väga olulised looduses väljasuremisohus amuuri tiigrite asurkondade taastamisel,» kommenteeris Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran. «Esimesed kolmkümmend päeva on tiigrikutsikate elus kriitilised ning alati võib juhtuda, et kõigist ei saa täiskasvanud toredaid tiigreid, aga loodame kõige paremat.»