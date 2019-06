Viiest järglasest aitab: maailma kuulsaim kaelkirjak saadetakse pensionile

Oma 17 elatud aasta jooksul viis poega ilmale toonud Aprili jaoks on järglaste saamine nüüdsest möödanik, sest loomapargi talitajate arvates võib see tema elukvaliteeti halvendada. Looduses kaelkirjakud üldiselt üle 25 aasta ei ela, kuid vangistuses kasvab nende eluea pikkus märgatavalt. Väikese kaelkirjakuvarsa ilmale toomine pole aga kerge töö — tiinus kestab keskmiselt 15 kuud ning sündides kaaluvad kaelkirjakud 45-70 kilogrammi ja on kuni 180-sentimeetrised.