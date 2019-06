Näitleja Liis Lass: meie saame peale pikka rasket tööpäeva end teleka ees välja lülitada, aga loomad, kelle elu on põrgupiin, sellest ei pääse

Milline on olnud sinu varasem kokkupuude loomadega?

Lapsepõlve esimesed suved sain veeta Jõgevamaal vanaema ja vanaisa talus, kus oli koer, kassid, kanad, kukk, lambad ja hobused. Kahjuks oli see nii varajases nooruses, et loomadest on vaid hägused ja üksikud mälestused. Enamuse elu veetsin väikelinna korteris kasvades. Juba lapsena armastasin väga kasse, aga päris oma kassid (kaks neljakuust venda) sain 2017. aasta oktoobris ja sellega täitus mu elu üks suurimaid unistusi.

Miks otsustasid oma hääle anda just farmiloomade kaitseks?

Et inimeste teadlikkust sellel teemal suurendada. Me tahame uskuda, et kogu loomne toodang pärineb väikefarmidest, kus loomad veedavad oma elu vabaduses, rohelisel aasal, «nagu vanasti», aga kahjuks ei vasta see enamustel juhtudel enam tõele.

Kas sul on põllumajandusloomadest ka mõni kindel lemmik?

Käisime koos Nähtamatute Loomadega külas Ranna Rantšos, kus kõik loomad olid väga armsad ja sõbralikud – eriti kassid, pull, lehmad ja kitsed. Aga kõige meeldejäävam oli paaripäevase jänesepoja nägemine, kes oli vaid poole peopesa suurune.

Kuidas sa hindad Eesti ühiskonna arengut loomadesse suhtumisel?

Eks kindlasti on põlvkondade vahelisi erisusi. Näiteks vanasti oli kassipoegade «mereväkke» saatmine üsna tavaline nähtus. Nüüd püüeldakse selle poole, et loomade steriliseerimine oleks tavaline nähtus.

Milliseid samme sa lisaks annetamisele igapäevaselt teed, et farmiloomade heaolu parandada?

Ise ma liha ei söö ja püüan oma toidulaual enamasti teha pigem taimseid valikuid, et tööstusele, mis loomadele nii palju liiga teevad, mitte kaasa aidata. Oma lähedasi püüan heatahtlikult suunata paremaid valikud tegema näiteks vabapidamisel kanade munade ostmisel.

Mis oleks sinu loomasõbralik sõnum Eesti rahvale?

Meil on tugev ajalugu ja arusaam loomade pidamisega seoses ja loomse toiduga meie toidulaual, aga ärgitan praegust aega uue pilguga üle vaatama, et kas asjad on ikka nii nagu arvame ja uurima, kust meie toit tuleb. Meie saame peale pikka rasket tööpäeva end teleka ees välja lülitada, aga loomad, kelle elu on põrgupiin, sellest ei pääse. Ja neil puudub hääl enda eest seismiseks.