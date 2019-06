Koer Rodžeri suur mure: iseloom on võrratu, kuid elus pole vedanud

Härrasmees Rodžer on umbes kuueaastane, haruldaselt hea iseloomuga ja äärmiselt sõbralik koer, kes suhtub hästi nii igas eas inimestesse kui ka igas suuruses loomadesse. See aga tähendab, et ta leiab ühise keele ka lastega ja teiste lemmikloomadega.

Kahjuks Rodžeril ei vea ning loomapäästjad ei saa aru, miks mitte keegi pole talle siiamaani kodu pakkunud. Hetkel elab Rodžer ajutises hoiukodus, Tallinnast umbes 55 kilomeetri kaugusel.

Rodžer on vaktsineeritud, kiibistatud, kastreeritud, ning saanud ussi- ja puugirohtu ning Loomapäästegrupi vabatahtlikud usuvad, et tema inimene lihtsalt pole veel teda näinud. Kuidas muidu selline ingel ikka veel omapäi on?