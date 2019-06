Ideaalne ajastus: turist tegi kogemata foto hetkest, mil kajakas tema võileiva varastas

Maine'i osariiki jõudes oli Jessopi üks eesmärkidest proovida kohalikku delikatessi, Lobster Rolli ehk homaarirulli-nimelist võileiba. 21-dollariline eine käes, otsustas Jessop sellest esmalt foto teha, et hetke sotsiaalmeedias jagada. Ajal, mil naine aga pildi jaoks õiget nurka valis ja fotot tegema asus, sööstis kohale kajakas, kes võileiva noka vahele haaras ja sellega minema lendas.

«Mul oli väga häbi,» tunnistas Jessop The Guardianile. «Inimesed teevad Instagrami-fotode jaoks kõiksugu jaburusi ja nüüd olen mina üks neist. Ma raiskasin 21 dollarit, et võileiba pildistada! Ma ei tee tavaliselt toidupilte, kuid vaade oli kaunis ja tundus taustaks hästi sobivat.» Jessopi suureks üllatuseks oli ta võileivast jõudnud teha vaid ühe foto ning pildistanud kogemata hetke, mil kajakas selle noka vahele haaras.

Kuigi võileivafoto ei tulnud loodetult välja, postitas Jessop humoorika pildi Twitterisse, kus see esimese poole tunniga tuhandeid meeldimisi sai. Et end ühtaegu tobedas olukorras lohutada ja hea pildi eest premeerida, suundus Jessop restorani tagasi, ostis uue võileiva ja sõi selle sealsamas ära, et järjekordset kajakarünnakut vältida.