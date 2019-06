Korduvalt vahele jäänud saripaljundaja tabati taas kassipoegi müümast

ELL-ile helistanud Kadil jätkus nii palju julgust ja südikust, et loomakaitsjate palvel müüjaga rääkida ja kassipojad endale saada. Kassipoegade pakkuja seletas, et niisama ta neid ära ei anna ning ühe looma hinnaks oli kümme eurot. Kassipoegadest loobuma saamiseks oli tükk seletamist ja ELL oli vajadusel valmis kutsuma ka politsei, kuid asi laabus lõpuks rahumeelselt. Ajal, mil Kadi kassipoegade transportimiseks kasti otsima läks, jõudis naine kaks kassi maha müüa.

Kadi toimetas ülejäänud kassipojad jahedasse ja tuvastas, et üks kassipoegadest oli loid ning lõõtsutas ja ahmis õhku. ELL konsulteeris veterinaaridega, kelle hinnangul oli tegu kriitilise ülekuumenemisega. Kriitilises seisus karvapalli kehatemperatuur hakkas abiliste kergenduseks siiski langema. Kõige õigem oleks olnud viivitamatult abi saada veterinaarilt, kuid Rakveres kedagi abi andmas ei olnud. Mõlemad kassipojad olid punnis kõhtudega, mis viitab ussidele ja muudele ohtlikele parasiitidele.

Sotsiaalmeediasse üles pandud abipalve läbi sai ELL teada ka kassiäritseja isiku. Tegemist on loomakaitse liidule ja VTA-le ammu teada Ruti-nimelise loomapaljundajaga, kellest on aastate jooksul tehtud ajaleheartikleid ja keda näidatud ka Pealtnägijas. Proua on loomavabrikut pidanud kõvasti üle kümne aasta.