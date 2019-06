Päevakäpp: väike Tom igatseb taas kodusoojust tunda

Tom on Järvamaalt leitud väike nurrumootor, kes kohalike sõnul mitu aastat ümbruskonnas ringi kondas. Kuna Tom on ääretult sõbralik ja malbe poiss, siis suure tõenäosusega on tal varem kodu olnud. Kas on tema omanik siit ilmast lahkunud või on ta mingil muul põhjusel koduta jäänud, seda teab ilmselt vaid Tom. Vabatahtlikel on vaid kurb mõelda, kuidas üks nii malbe ja hell kassipoiss pidi mitmed aastad tänaval hakkama saama.