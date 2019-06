Uskumatu! Armastatud lemmiku kõhust eemaldati 117 juuksekummi

Charlie on Texases elava perekonna 2-aastane lemmik, kes jäi ühel hetkel raskelt haigeks. Koer hakkas oksendama, keeldus söögist ja joogist ning tal oli tõsine kõhukinnisus. Perekond viis Charlie kiiresti veterinaari juurde, kus pärast röntgenpildi tegemist selgus, et tema kõhus on mingisugune tundmatu mass. Koer viidi kiiremas korras operatsioonile, kus tema kõhust eemaldati 117 patsikummi, kommipaberid, kaisukaru kõrv ja kaks paari aluspükse. Pole teada, miks koer selliseid asju süüa otsustas.