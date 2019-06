Iga kassisõbra unistuste töö! Võta omale ajutiselt seltsiks imearmsad karvapallid

Paljud pesakonnad vajavad vaid kuu aega, et emmega koos kosuda ja seejärel päris enda elu peale kolida. Näiteks Sahara (pildil triibuline pesakond) on imeilus kassiema ning tema neli pisikest pooleteistkuust kiisukest on tohutult armsad karvakerad. Kassiema on väga sõbralik ja rahulik, talle meeldib jalutada, et natuke aktiivsetest mürakarudest puhata ja ta naudib ka paitamist. Pisikesed aga sooviksid väga puurist väljas ringi paterdada.

Kassimamma Kali ja tema kolm rüblikut (pildil must emakass) soovivad samuti vabaduses liikuda. Kali on rahuliku iseloomuga natuke arglik kiisuke, tema kolm pisikest kiisukest on sündinud aprilli lõpus. Kõik on omavahel suured sõbrad ning mängivad alati koos.

Triinumiia + neli pisikest (pildil roosas pesas olev kassipere) — Triinu on arglik, kuid väga huvitava välimusega kiisuke, tal on suu kogu aeg natukene lahti ning seetõttu näitab ta keelt. Kiisupojad on sündinud mai alguses. Nüüdseks on nad aktiivsed ja paterdavad vaikselt ringi. Nemadki soovivad vabalt möllata ja inimese paikätt nautida.

Korvipesakond on vahva punt kahest pesakonnast, kes on ühe Pärnu vanamemme teadmatusest tekkinud kassikolooniast, mille liikmeid aitab Pesaleidja nüüd jõudumööda steriliseerida. Vabatahtlikud suutnud kinni püüda ühe ema ja tema kaks pisikest ning teise pesakonna neli kassipoega. Kiisud on väga sõbralikud.

Hoiukodult ootavad Pesaleidja vabatahtlikud kiisule varjupaika järele tulemist, kassi majutamist, iga päev puhta joogivee ning toidu võimaldamist ning päriskodupakkujatega suhtlemist. Hoiukodu peaks asuma Harjumaal.

Pesaleidja poolt määratakse igale uuele hoiukodule tema isiklik käehoidja, kes saadab täpse juhendi ning kõiki samme vajadusel juhendab, seega eelnev kogemus kassidega pole vajalik. Samuti on Pesaleidja kõik hoiukodud koondunud ühte Facebooki gruppi, kus saab teistega kogemusi vahetada ja seega saavad kampa lüüa ka täitsa algajad.