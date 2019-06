Anu Saagim: Kui ma näen kedagi karvast kraed kandmas, läheb mul süda pahaks

Anu Saagimi sõnul on tema vastumeelsuses karusnaha osas tekkinud suuresti Reeda mõjul, kellest viimane on veendunud, et karusnahatööstuste negatiivne mõju keskkonnale ja loomade heaolule kõigutab kaalukaussi tugevalt sulgemise poole. Anu lisas ka, et tema arvamuse kujundamisele aitas kaasa teadlikkuse kasv tänu televisioonile ja sotsiaalmeediale.