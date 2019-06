Päevakäpp: Bullerby Lasse südame võitmiseks on üks kindel viis

Lasse on kassituppa tulekust alates olnud ettevaatlik. Ta piilub inimesi ja teisi kiisusid, ent ei julge välja näidata oma huvi nende vastu. Arvatavasti pole Lasse kunagi tundnud tõelise kodu soojust ning on siiani veetnud enamiku oma elust tänaval. Miks muidu tundub inimene talle niivõrd imelik olend? Õnneks annavad vabatahtlikud talle süüa ja juua ning sellega annab Lasset meelitada küll!

Lasse südamesse jõuab kohe kindlasti läbi kõhu! Lasse armastab süüa igasuguseid konserve ja oma krõbinaid. Ainult toidu kättesaamise ajal on Lasse viks ja viisakas poiss ning ei vaata inimkätt suurima umbusaldusega. Isegi urinat ega sisinat ei ole aega välja pigistada! Jäävad veel viltus kõrvad ja kahtlustav pilk, aga toit on siiani hea olnud ja kui see niiviisi jätkub, pole Lassel varsti midagi karta.