Võrratu loodusvideo: Virumaa metskitsemamma kantseldas kolme jõnglast

«Need kitsetalled peavad olema vähemalt nädalased, et suudavad kitsele järgneda. Esimese elunädala jooksul käis kits tallesid imetamas sünnikoha läheduses,» vahendab Looduskalender.ee. «Kitsetallede sünnikaal oli umbes kilo ringis või veidi enam. Arvukate vaenlaste eest kaitseb kitsetallesid hoopis see, et nad on päris «lõhnatud» ehk röövlid nende olemasolu ei haista. Tähnid püsivad tallede karvastikus kuni sügisese karvavahetuse alguseni.»