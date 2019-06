Päevakäpp: Benjamini ja Franki kimbutab oht alatiseks pereta jääda

Nende päriskodu otsingud venisid pikale ning pea pooleaastasena leidsid nad alles esimest korda päriskodud. Nüüd on nad taas turvakodu hoole all ja ootamas uut, seekord jäädavat, päriskodu. Nende endine omanik sai tööpakkumise välismaale ja kasside pidamiseks ta enam võimalust ei näinud. Nii pididki kassid kiirelt turvakodu hoiukodusse tulema uut kodu ootama.

Benjamin ja Frank on väiksest peale koos kasvanud, nad on parimad sõbrad, mängu- ja võitluskaaslased. Vabatahtlikud ei taha neid nüüd, pärast viite ühist aastat, lahutada. Seetõttu otsitakse neile ühist päriskodu ja nagu öeldud, olgu see uus kodu jäädav.