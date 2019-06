Kuum ilm välja ei vabanda: lemmikud igasse randa oodatud pole

Randade turvalisuse eest vastutava Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koostööpartneriks on ka sellel aastal turvafrima G4S, kes on rannavalvega kohal viies Tallinna rannas – Pirita, Pikakari, Stroomi, Harku ja Kakumäe rannas. Ametlik randade avamine oli 1. juunil. «Oleme G4S partneritega kõik rannavalvepunktid läbi käinud ja läbi arutanud rannavalve vajadused ja kokkupuutekohad, kus mupo saaks rannavalvele tuge pakkuda,» ütles mupo juhataja asetäitja Janek Lass.

Lassi sõnul on esimesed rannapäevad välja toonud ka esimesed murekohad, mille hulka kuuluvad ka koerad rannaalal ja vees. «Tuletame meelde, et rannas on keelatud viibida koertega, välja arvatud selleks spetsiaalselt märgistatud rannaalal,» toonitas Lass ja lisas, et randa on alati oodatud distsiplineeritud külastajad. Üks linnakodanik jagas mupoga ka videot koertest, kes rannas selleks mitte ette nähtud kohas vabalt ringi jooksid.

Mupo avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt sõnas, et tegu on mõneti veidi täbara olukorraga, sest koeraga viibimine loomadele mõeldud rannaosas täpsemalt reguleeritud ei ole. «Seadusandliku koha pealt vaadates peab loomad tõepoolest rihmastatuna hoidma, kuid koera vaatepunktist ei ole rihmastatuna ujumine arvatavasti väga mugav,» märkis Hunt, kuid lisas, et iga loomaomaniku tähtsaim ülesanne on siiski oma lemmik kontrolli all hoida, et teiste rannaliste heaolu mitte ohustada.