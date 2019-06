Päevakäpp: Bandiit ei röövi muud kui südameid

Jõuludeks naeratas Bandiidile õnn ning ta saabus turvakodu hoole alla. Niisama kiiresti kui Bandiidi õnn algas, sai see ka otsa — ta ei taha ju tegelikult olla turvakodu kass, tema tahab olla päris kellegi oma! Nüüd ongi see väike vahva lindprii otsustanud, et tema hakkab taas oma vanu krutskeid tegema. Ei, mitte mööda linna hulkuma või naabruskonnast sööki varastama — tema hakkab hoopis südameid röövima!

Turvakodu vabatahtlikud võivad kindlalt väita, et nende südamed on Bandiit juba täielikult ära röövinud ja endale põue pistnud. Nüüd oleks vaja, et ka üks vahva kassiotsingul seltskond leiaks, et Bandiidist võiks saada nende uus pereliige.