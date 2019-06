Galerii: Grumpy Cati mantlipärija kohta himustab järjekordne torssis tegelane

Kuigi Louie 3000-pealine Instagrami jälgijaskond on Grumpy ligi kolmest miljonist kaugel maas, on kassi fännid kindlad, et just temast saab järgmine sotsiaalmeediastaar. «Paljud Louiet näinud inimesed on öelnud, et tal on vanamehe nägu, tihti kiidetakse ka tema suuri silmi,» rääkis Michelle Alexis. «Tema iseloom ja välimus ei ole aga omavahel absoluutselt kooskõlas, sest tegelikult on Louie väga sõbralik ja armastav tegelane.»