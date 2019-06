Jahmatavad fotod: teismelised leidsid pealaest jalatallani isolatsioonivahuga kaetud orava

Lähemal vaatlusel selgus, et orav oli kaetud isolatsioonivahuga ning vaevu võimeline liikuma. Tõenäoliselt ronis või kukkus ta värskelt paigaldatud vahu sisse ja kui see kuivas, puges käbikuningas peitu. Poisid olid kindlad, et ilma abita orav ellu jäänud poleks ning otsustasid teda ilmtingimata aidata. Lähedalasuvast toidupoest anti neile looma ajutiseks hoiustamiseks kast ning seejärel asusid noormehed helistama pereliikmetele, et neilt nõu küsida.