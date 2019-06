Galerii: Briti valitsuskass Larry käis Trumpi inspekteerimas

Battersea kodutute loomade varjupaigast 2011. aastal Downing Streetile jõudnud Larry pidi saama lahenduseks residentsi hiirteprobleemile ning kuigi oma tööd on ta ka mingil määral teinud, eelistab kass pigem asja rahulikult võtta ja silma igal võimalusel looja lasta. Erinevalt Larryst, kes kord fotograafide silme all elusa hiirega mängis ja seejärel närilisel minna lasi, kiidetakse suurepärase hiirepüüdjana välisministeeriumis toimetavat kass Palmerstoni. Kuigi Larry on tuntud külmade suhete poolest kõigi teiste ametlike hiirepüüdjatega, on just Palmerston see, kellesse ta suhtub ülima põlglikkusega. Kes teab, ehk on ta konkurendi peale lihtsalt kade.