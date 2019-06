Tartu mees käib Aafrikas elevante ja kaelkirjakuid ravimas

33-aastane Tartu mees on esimene ning praeguseks ainuke eestlane, kes tegeleb pidevalt välisriikides suurloomade abistamisega. Tema püsipatsiendid on elevandid, kaelkirjakud, jõehobud, leopardid ja ninasarvikud Aafrikas ja Indias. “Kui tegeleda metsloomadega, siis kus veel,” nendib loomaarst Aleksandr Semjonov, kes on ka kirurg ja anestesioloog ning Eesti Maaülikooli Kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli juht.