22 koera adopteerinud naine: mees magamistuppa ei mahu

Essexis elav Becky töötab kohalikus loomade varjupaigas koerte treenerina. Kuna Beckyl on tekkinud treenitavate koertega tugev side, siis pole ta pärast treeningute lõppemist suutnud neist lahku minna ning on nad oma koju elama võtnud.

Nüüd elab naise kodus 22 lemmikut ning igal kuul kulub tal ainuüksi nende söögi peale ligi 400 eurot. Olgugi et nii suur hulk koeri tekitab majas kaose, ei kahetse naine oma tegu karvavõrdki. «Enne treeneriks saamist plaanisin võtta vaid koera või kaks, aga kuna hüljatud koerte usalduse võitmiseks kulub sageli kuus kuud ja rohkem, siis selle aja peale suutsin oma hoolealustesse väga ära kiinduda, ütles Becky. «Ma küll armastan kõiki oma karvaseid sõpru, aga ma ei ütle, et selline elu on lihtne. Rohkem ma neid kindlasti juurde võtta ei saa,» lisas naine.