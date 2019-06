Päevakäpp: kuningas Ace otsib kodu, mida valitseda

Ace on sisemiselt paimaias kassike, kes pole leidnud seda õiget inimest, kellele näidata oma armastust, mida ta aastaid peitnud on. Varasemalt inimestest eemale hoidev kartlik kassihärra on hiljuti hakanud näitama huvi hoolitseva inimese käe vastu. See algas väikeste paidega käpakestel ning on edasi arenenud mõnusatele sügamistele kõrva taga, kurgu all või mujal pea läheduses. Vahest on kohe nii hea, et pööraks või selili!