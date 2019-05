Galerii: Paides kasvatas tubli kass üles nugisepojad

Võsujalg ütles Järva Teatajale, et tal küpses kohe plaan leida kolmele tillukesele nugisele, kel silmad ja kõrvad alles avanemata, imetav emakass. «See oli küll riskantne mõte ja olin valmis tagasilöökideks, kuid igal juhul vääris see ikkagi proovimist,» lausus ta. Võsujala naabril Virge Piisneril, kes tegeleb hooleta jäetud kassidega MTÜ-s Kassivari, oli üks imetav kass Mäura ning just temast nugiste asendusema saigi.