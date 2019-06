Päevakäpp: ebaõiglasel põhjusel koduta jäänud Elli ja Liisu ootavad uut algust

Vahel on ühe tänavakassi elus väga palju ebaõiglust. Triibik Elli sündis ühte suvilapiirkonda kolooniakassiks, tema igapäevaks oli võitlus nälja, külma ja teiste kassidega. Tänu õnnele Ellit märgati ning sellele nõiaringile pandi lõpp — Elli saabus turvakodusse. Õigepea leidis Elli päris oma kodu ning talle võeti sõbraks väikene kassipoeg Liisu. Kahest triibikutüdrukust said kiiresti lahutamatud sõbrannad. Elu oli ilus, kuni ühel päeval maailm kokku varises.

Elli ja Liisu on lahutamatud ning seega soovivad Kasside Turvakodu vabatahtlikud leida neile uue ühise kodu. On nad ju ideaalne kooslus: veidi vanem ja targem Elli on selle kassitandemi südametunnistus ning vaevu aastane ja natukene ulakas Liisu on paari krutskikass. Üheskoos mängitakse, pestakse ning magatakse teineteise kaisus. Kui vaja, õpetab Elli Liisule, kust jookseb piir liiga ulakate ja vahvate mängude vahel, et ikka ja alati perele suurimat rõõmu valmistada.