Päevakäpp: öökullkass Mustu sobiks suurepäraselt raamatukangelaseks

Kui me Mustu senist elukäiku ei teaks, siis me võiks vabalt öelda, et Mustu on hoopis «Harry Potteri»-raamatutest välja astunud võlur. Ta võiks vabalt olla mõni mugudest huvitatud õpetaja, kes ennast mustaks kassiks oskab muundada ja päevast-päeva inimeste tegemisi turvakodus jälgib. Õhtuti viskab Mustu endale nähtamatuks tegeva mantli selga ning kappab hobugreifi seljas lohesid loendama, et siis taas hommikul turvakodus olla, kui vabatahtlikud saabuvad.