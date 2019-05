Loomaõiguslased kogunevad pühapäeval leinarongkäikudele

Rongkäikudest võtavad osa kümned tuhanded leinajad. Kaasatud on ka tuntud nägusid — näiteks Los Angelese rongkäiku juhib veganist filminäitleja Joaquin Phoenix.

Riiklikku Loomaõiguste Päeva (National Animal Rights Day, NARD) hakati USAs tähistama üheksa aastat tagasi juuni esimesel pühapäeval, et anda loomadele hääl ning pöörata tähelepanu nende õigustele. «Kuni kõik loomad on orjusest vabad ja nende õigused on seadusega kaitstud,» seisab NARDi kodulehel.