Farmiloomade kaitseks algatatud petitsioon jõudis enneolematu verstapostini

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus ühendas jõud enam kui 170 loomade heaolu- ja keskkonnaorganisatsiooniga üle Euroopa Liidu, et kutsuda ellu initsiatiiv, mille eesmärgiks on lõpetada kogu kontinendil farmiloomade puurides pidamine. Täna said esmakordselt kogu loomade heaolu puudutavas ajaloos kokku märgilised miljon allkirja.

Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp rõõmustab: «Miljon allkirja on fenomenaalne saavutus, küll aga peame jätkama allkirjade kogumist ja tagama selle, et europarlament mõistab, kui oluline see probleem EL-i kodanike jaoks on. Õnneks on Eestist värskesse europarlamenti pääsenud kaks uut liige - Marina Kaljurand ja Urmas Paet - kes on andnud Loomusele lubadusi loomade heaolu parandamiseks.»