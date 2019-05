Päevakäpp: inimlemb Semu ei saa teiste kassidega kuidagi läbi

Nii elabki Semu nendel hetkedel puuris, kui vabatahtlikke kohal ei ole ning see teeb Semu äärmiselt õnnetuks. Kui vanasti siblis Semu puurist pääsedes ümber inimeste jalgade, siis nüüd poeb Semu vaikselt kõrgele puuride otsa ning lihtsalt magab. Nii kurvaks teeb teda taoline olukord.

Kassipoiss Semu on üks ütlemata vahva kiisu, kes sobiks imeliseks kaaslaseks perekonda, kus teisi kasse ei ole. Semu on tõeline sõber, ikka nii nagu nimigi ütleb. Kassike armastab üle kõige paituste võlujõudu, siblib ümber inimese jalgade ning ei ütle ära ka süles olemisest. Pole siis ime, et nii suur inimlemb muutub turvakodus aina kurvemaks, kui peab puuris elama.