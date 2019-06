Spetsialist selgitab: kuidas toime tulla kassiallergiaga

Kui nii, siis oled kahjuks üks neist, kes peab võitlema kassiallergiaga. Ent kassiallergia ei tähenda, et peaksid oma uue perekonnaliikme tänavale viskama. Kuigi sa ei pruugi kunagi täielikult allergiast üle saada, võib alljärgnev nimistu aidata sul sümptomitega võidelda ja muuta kiisuga elamine vaevatuks.

1. Tee oma magamistuba kassivabaks

Alusta sellest, et pesed ära voodilinad, padjad ja kardinad. Või veelgi parem — vaheta need üldse välja. Kaalu ka internetist spetsiaalsete madratsitele mõeldud plastikkatete soetamist. Muutused ei toimu kindlasti üleöö aga järgneva paari nädala ja kuu jooksul võid märgata märkimisväärset edu.

2. Hoidu vaipadest

Kõige lihtsam viis allergeenidest vabanemiseks on pehmete materjalid eemaldamine kodust või nende minimaalne kasutamine. Kui vaipadest loobumine on ebameeldiv mõte, võib need alati alles jätta ja neid lihtsalt võimalikult palju puhastada. Tolmuimejaga puhastamine ajab karvu sama palju laiali kui neid ära tõmbab, seega oleks targem muretseda kas aurupuhastaja või tolmuimeja, millel on HEPA filter.

3. Kammi kassi tihti

Kassikarv ei ole see, mis põhjustab allergiat, ent siiski on see sümptomite tekitamisel suurim faktor. Kui kammida kassi korralikult ja tihedalt, saab lahtise karva lendlemist ennetada. Kui võimalik, võiks kassi kammida rõdul või kinnises aias, et tuba karvu täis ei jääks.

4. Õhuta

Värske õhk ei päästa sind täielikult allergia sümptomitest, aga puhastab siiski piisavalt palju tuba, et sa end paremini tunneks. Pidev õhutamine ja ventilatsioonisüsteemi kasutamine aitab allergeenide taset madalal hoida. Kui tahad aknaid aga tuulutusasendis hoida, tee seda vaid enda juuresolekul või muretse spetsiaalne kaitsevõrk, sest su kass võib püüda läbi prao välja ronida.

5. Puhasta oma kassi regulaarselt

Pesemist peeti kunagi kõige efektiivsemaks kassi puhtana hoidmise viisiks. Tänapäeva teadus on aga tõestanud, et allergiaga omanik peaks kassi pesema igapäevaselt, mistõttu on targem investeerida efektiivsetesse, spetsiaalselt lemmikloomadele mõeldud puhastuslappidesse.

6. Hoia kassi liivakast puhtana

Allergeene on leitud ka kasside uriinist, seega jõuavad need ka kassi liivakasti. Et vähendada allergilisi reaktsioone, kasuta vähem tolmuseid liivasid ja palu võimaluse korral näiteks allergiata pereliikmel kasti puhastada.

7. Võta rohtu

Võttes allergiarohte vähendad sümptomeid ja saad rahulikumalt elada. Tuleb aga arvestada, et allergiarohud ei elimineeri allergiat täielikult.

8. Käi arsti juures kontrollis

Regulaarsed arstivisiidid aitavad kindlaks teha, kuidas miski sinu tervist mõjutab ja kas allergiarohtudest ning nippidest on ka kasu olnud. Lisaks tee kindlasti ka allergiatest, et teada saada mille vastu sa täpselt allergiline oled.

9. Mõtle üldpildile

Allergikutel on üldiselt väga harva vaid ühe asja vastu allergia, eriti kui see puudutab kassiallergikuid. Teised süüdlased võivad olla õietolm ja tavaline toatolm. Tihtipeale saavad paljud lemmikloomaomanikud oma allergiaga palju paremini hakkama talviti, ent kevadel on sümptomid hullemad.

10. Ajaga läheb paremaks