Päevakäpp: haruldane triibik Otto on ülimalt osav lummaja

Kassipoiss Otto on üks nendest kassidest, kes on väga osav lummamises. Tema haruldaste triipudega kasukas, roosa ninanöps ja ümarad silmad vallutavad kõigi südamed, kes teda turvakodus kohtavad. Kui turvakodusse jõudes oli Otto tagasihoidlik, siis nüüd muutub Ottokene iga päevaga aina julgemaks. Alatasa siblib Otto inimese ees ning vaatab küsiva näoga otsa: «Kas sa täna konservi ei annagi?». Ta ei teagi, et samal ajal inimese süda sulab ning armastus tema vastu aina kasvab.