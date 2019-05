Erakordne tabamus: Hiinas nähti üleni valget hiidpandat

Pandaspetsialistid tegid kindlaks, et tegu on tõepoolest albinismiga, mille silmapaistvaimateks tunnusteks on valge karvastik ja punased silmad. Wolongi looduskaitseala, kus pandat silmati, avaldas pressiteate milles sõnas, et isend on tugeva kehaehituse ja stabiilse kõnnakuga ning geneetiline mutatsioon tema heaolu ja tervist eeldatavasti ei mõjuta.