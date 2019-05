Sel nädalavahetusel kogunevad Harjumaal kokku tuhanded koerad

«Eesti Võitja» on mainekas koertenäitus, mis annab lisaks väärikale tiitlile võimaluse võitjatel kvalifitseeruda kõrgelt hinnatud «Crufts» näitusele Inglismaal. Sel aastal on näitusele registreerinud üle 2000 koera 267 erinevast koeratõust.

Tiitlinäitus on oluline sündmus, mis toob kokku palju erinevaid koeri vähem ja rohkem haruldastest tõugudest. Lisaks annab see koerasõpradele suurepärase võimaluse tutvuda huvipakkuva tõuga igas vanuserühmas ja vestelda koeraomanike ning -kasvatajatega. Näitusel osalevad kutsikad alates kuuest elukuust ning kõige eakamad on seeniorkoerad, kel vanust üle kaheksa aasta.