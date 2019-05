Huvitav teada: miks kassid omanikele «kingitusi» toovad?

Kingituste toomise taga võib peituda mitu eri motiivi. Tervituseks toodud mänguasja tagamõtet pole keeruline ära arvata — suure tõenäosusega otsib su neljajalgne sõber tähelepanu ja seda just läbi mängimise. Kes ometi suudaks vastu panna kiisule, kes enesekindlalt, lelu hambus, ligi jalutab? Püüa oma kassi jaoks iga päev aega leida ning seda eriti siis, kui ta sinult ise tähelepanu küsima tuleb.

Et kassid on meisterlikud kütid ning jahipidamine on neil instinktides, pakub iga kiirelt liikuv ese, olgu selleks mänguasi, hiir või lind, palju huvi. Sellele huvile järgneb katse tähelepanu tõmbavale objektile ligi hiilida ning see siis küüniste vahele haarata. Kuidas jahilkäik edeneb ja lõppeb, oleneb konkreetsest kassist — mõni hiirekuningas pistab saagi tervenisti või osaliselt nahka, teine veedab veidi aega mängides ja jätab igavaks muutunud ohvri seejärel kuhu juhtub ning kolmas võtab trofee kaasa ja esitleb seda omanikule.

Viimase käitumisviisi juured ulatuvad kassispetsialistide sõnul kiisupojapõlve. Emakassidel on kombeks oma järeltulijatel saagiga mängida lasta, et ka neile jahipidamist õpetada. Seetõttu võib kass tunda soovi ka sinu suhtes samasugust hoolitsust üles näidata. Muidugi on ka võimalik, et talle meeldib lihtsalt näha sinu ehmunud reaktsooni, kui sa elutoa põrandalt surnud hiire leiad.

Kui su kassil on kombeks saaki koju tassida ja see sulle vastumeelt valmistab, ei ole tema ümber õpetamine võimatu. Kõige lihtsamaks variandiks on muidugi kassi mitte õue laskmine — kui ta lindude ja närilistega kokku ei puutu, ei saa ta neid ka maha murda. Õues käima harjunud kassi tubaseks sundida on aga väga raske, mistõttu tuleks tema jahikirge mänguasjade abil rahuldada. Selleks sobivad eriti hästi lelud, mille sisse on võimalik peita maiuseid. Nende kätte saamisega on loomal tükk tööd ning lusti kui palju.