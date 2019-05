Galerii: Tallinna loomaaia kääbusjõehobu Holger tähistas suurt juubelit

Holger on mehiselt julge. Vahel lastakse hobusid jalutama koridori, ninasarvikuaedikusse või tagaõue. Kui koht on uus ja võõras, siis läheb Holger alati ees ja Pupa tuleb ettevaatlikult tema taga. Holger on ka väikest viisi õgard ja pistab kinni kõik, mis kätte saab. See harjumus on talle kõvasti kätte maksnud. Mitmel korral on ta aedikusse loobitud rämpstoidust kõhulahtisuse saanud. Kord peale üht eriti külastajaterohket suvepäeva oli ta lausa pikali ega saanud tükk aega kuidagi jalgu alla. Alles kohale kutsutud veterinaari nägemine sundis teda viimased jõuraasud kokku võtma ja end püsti ajama. Süsti saada ei taha ju keegi.