Päevakäpp: elava iseloomuga Tornado südame võitmine keeruline pole

Treeningute käigus on Tornado saanud selgeks oma nime, pakub inimesele aktiivselt silmakontakti ja oskab juba maiuste abil kõrval kõndida, alustele hüpata ning lamada. Suurim väljakutse trennides on trakside selga panemine, sest oma nime vääriliselt kipub ta muutuma keeristormiks kohe, kui saab aru, et on kuskile minek.