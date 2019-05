Päevakäpp: Peeter ning Frederik tahavad kitsukesest puurist pääseda

Peeter on väga sõbralik ja muhe kassipoiss kelle silm vajab tõenäoliselt terve elu ravi. Ta kaalub küll pea seitse kilo ja süles on teda väga raske hoida, aga sülesolekut armastab ta tõeliselt palju. Frederik on aga natuke arglik ja skeptiline kiisuke, talle meeldib väga pai, aga ta ei usalda veel inimest täielikult ja on tagasihoidlik. Kuna stress on Frederiku organismi nõrgestanud, on tal keelel haavandid ja igemed punetavad veidi.