Edukas kampaania leidis mitmekümnele varjupaigakoerale armastavad pered

«Kampaania eesmärk oli näidata, et lemmikloomad aitavad tõsta inimeste aktiivset elustiili, füüsilist liikumist ja emotsionaalset toonust,» ütles Südameapteegi turundusjuht Merle Väli. Ta lisas, et lemmikloomade abiga tuletati inimestele südamele pühendatud aprillikuul meelde, et südametervise hoidmiseks tuleb iga päev vähemalt 30 minutit jalutada.

Südameapteegi külastajate abiga koguti aprillikuu jooksul varjupaiga asukate heaoluks kokku 1991 eurot, mida on Merle Väli sõnul pea neli korda rohkem kui möödunud aastal. «Hea meel on tõdeda, et eestimaalased annetavad heategevuseks üha rohkem ning mõistavad, miks vajavad varjupaikadesse sattuvad loomad abi,» rõõmustas Väli.

Triinu Priks Varjupaikade MTÜst (vasakul) ja Merle Väli Südameapteegist. FOTO: Varjupaikade MTÜ

Aprillis uude koju läinud koerad elasid varjupaikades kokku 1795 päeva. «Meil on hea meel, et koostöös Südameapteegiga jõudis uude koju 38 koera, mida on isegi rohkem kui varasemal aastal,» rääkis Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks. Ta lisas, et loomade varjupaikades on ülerahvastatus ning neljajalgseid tuleb iga päev juurde. Priksi sõnul leiab igal aastal üle 1500 varjupaigalooma uued kodud ja üle 600 läheb tagasi oma kodusse.

«Viljandis läks koju kõige rohkem koeri, sest just aprillis kasvas loovutusvalmis terve pesakond kutsikaid, kes sattusid varjupaika nii pisikestena, et neid tuli lutipudelist toita,» sõnas Triinu Priks. Kodu leidsid koerad ka Tallinnas, Valgas, Viljandis, Pärnus, Virumaal ja Võrus. Kuigi paljud loomad said koju ning selle üle on vaid suur rõõm, julgustab Priks inimesi jätkuvalt lemmikuid just varjupaigast võtma.