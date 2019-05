Aita abivajajat: kass Tripsut kimbutab neli erinevat tõbe

Hoiukodus naudib Tripsu sooja voodi mõnusid, sest see on pikutamiseks tema lemmikkoht. Kõik oleks justkui hästi ja heal juhul oleks see Tripsule uue kodu otsimise lugu, kuid paraku ei ole asjalood nii kenad.

Aga alustame algusest. Tripsu jõudis Pesaleidjani Peetri alevikust, Rae vallast. Pesaleidja vabatahtlikud said infot, et seal paiknenud vana laut, mis tühjaks tehti, oli koduks nii mitmelegi kassile kellel nüüd enam ulualust polnud. Üks neist kassidest oligi Tripsu. Vabatahtlike kaasavõetud konserve asus Tripsu kohe ahnelt sööma ning kui kõht täis, tuli mööda sääri silima ja paisid küsima.

Tol hetkel ei olnud Pesaleidjal kiisule veel hoiukodugi, aga otsus oli tehtud — see kass tuleb kaasa võtta. Süles olles ei teinud ta kordagi katset vabadusse hüpata, lasi end kenasti puuri panna ja oli asjade käiguga ülimalt rahul. Vabatahtlikud mõtlesid, et üle pika aja oli nende hoole alla sattunud üks tore ja pealtnäha terve kiisu, kes oleks saanud peale parasiiditõrjet ja vaktsineerimist kodu otsima hakata. Plaan tundus kindel, aga nii hästi kahjuks ei läinud.

Üks mure teise otsa

Hoiukodust hakkas Tripsu kohta tulema murettekitavat infot. Esiteks ei saanud kass hästi süüa ja teda tundusid kimbutavat hambaprobleemid. Teiseks ei saanud ta hästi hingata, paistis nohune, kuid ninast midagi ei tulnud. Kolmandaks leiti tema kõhust ebatavaline tugev tükk ning neljanda murena avastati arsti juures seenhaigus. Kassil on korraga seenhaigus, kopsupõletik, piimanäärme kasvaja ja väga valutav suu.

Hoiukodu ei suuda ära imestada, kuidas Tripsu kõigi nende haiguste kiuste ikka nii rõõmsameelne ja rahulik on. Praegu ravitakse Tripsu kopsupõletikku, sest see tuleb kiirelt kontrolli alla saada. Seent saab samal ajal ravida vaid lokaalselt ja teda rohuga määrides ning tema immuunsust tugevdades.

Kui esimesed mured lahendatud, on järgmisena päevakorras kasvaja eemaldamine. Tavaliselt on need kasvajad healoomulised, kuid viivitada kaua ei maksa, sest healoomulisest kasvajast võib edasi areneda pahaloomuline. Kui ka see mure on seljatatud ja kiisu taastumas, on käes aeg suu korda teha. Ei ole vaja kirjeldadagi, mida üks mädane ja põletikus suu võib kogu organismile teha ja kui palju valu see kassile valmistab.

Kui Pesaleidja vabatahtlikud kohalike käest Tripsu ajalugu uurisid, selgus ka kurb tõsiasi: tegemist ei ole sugugi elupõlise laudakassiga, vaid kodukassiga, kes paari aasta eest lauta hüljati. Eks on ju loomalaut hea koht, kuhu oma üleliigseks jäänud pereliige sokutada.

Palun aita Tripsu tervisemured seljatada, et tal oleks võimalus leida see päris oma kodu ja pere, kes teda enam kunagi ei hülgaks. Ning ehk oled just sina see, kelle seltsiliseks ta sobida võiks?