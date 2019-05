Vaata, milline näeb välja mesilaste jaoks ehitatud kiirtoidurestoran

Mõnedel Rootsis asuvatel McDonald'si restoranidel on katusel mesitarud, et aidata kaasa jätkusuutliku keskkonna loomisele oma kohalikes kogukondades.

Mesilaste päästmise algatused on vajalikud, sest nad tolmendavad meie taimi ja nende kadumine tooks kaasa katastroofi. Mesilaste tolmendustöö majanduslik väärtus on hinnanguliselt umbes 265 miljardit eurot, nii et me kõik peame olema mesilaste sõbrad.