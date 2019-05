Päevakäpp: Blacky on unistuste koer seiklusi otsivale inimesele

Blacky on jõulise loomuga ning talle meeldib uute inimestega natukene piire testida — kui inimene laseb, siis hakkab Blacky kergesti tema taskutest ja kätest maiuseid röövima, jalutusrihmast tirima ja «püüa mind kinni kui saad» mängu mängima. Nende halbade harjumustega tegeletakse Käpp ja Käsi treeningprogrammis ja Blacky õpib seal väga kiiresti.

Tema õpetamine on puhas rõõm, sest lisaks eelmisest kodust kaasa saadud tarkustele (Blacky tunneb istu ja lama märguandeid) omandab ta lennult ja lustlikult kõik uued harjutused ning ootab innukalt võimalust oma oskusi näidata ja inimesega koostööd teha. Mängides kipub ta minema kohati liialt jõuliseks või mänguasju ära näppama, kuid ka see harjumus on iga trenniga paremuse suunas läinud.