Päevakäpp: Paula kurvad silmad peegeldavad tema üksikut saatust

Nüüd on Paula turvakodus ning õpib iga päevaga aina rohkem inimest tundma, kuid need silmad — need silmad on endiselt kurbust täis. Kui väga sooviksid vabatahtlikud Paula sülle haarata, tema õrna peakest silitada ja öelda, et nüüd on kõik hästi, kuid nemad ei ole need õiged. Paula ootab kedagi erilist: päris oma inimest, kes lubaks, et tema ongi nüüd ja igavesti Paulaga koos. Et enam kunagi ei lähe nende teed lahku ning üksteist saab usaldada. Tingimusteta ja alati.