Galerii: jalavigastusega sündinud kaelkirjakupoeg sai erilised kingad

Et seni veel nimeta kaelkirjak korralikult kõndida saaks ning tema jalad tugevamaks muutuksid, meisterdati loomale spetsiaalsed ortopeetilised jalatsid. Praegu on kingad veel katsefaasis, ent Storms loodab, et need pakuvad tema hoolealusele piisavat tuge ning võimaldavad tal paraneda ja normaalset kaelkirjakuelu nautida.