Päevakäpp: häbelik Pepe muutub iga päevaga aina uudishimulikumaks

Kuigi turvakodus on Pepe veel inimestega tagasihoidlik, on ta vaieldamatult teiste kasside suur lemmik. Alatasa mängitakse Pepega siin ja seal, seejärel ronitakse üheskoos korvi magama, kõigil sabad sõlmes. Iga päevaga tunneb Pepe ka inimese vastu aina suuremat huvi.

Muidugi on selgeks õpitud, et inimese käest saab head ja paremat ning Pepe armastab seda sõrmedeltki limpsida. See on vaid aja küsimus, millal Pepe päriselt nende sõrmede otsa «komistab» ja oma esimesed paitused saab!