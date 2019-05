Cole'i sõnul peletas Ike emahirve esmalt suures elevuses eemale, ent julge loom tuli tagasi ning kaks neljajalgset hakkasid mängima. «Ike on väga mänguhimuline ja kõigi loomade suhtes sõbralik — ma pole üllatunud, et ta isegi hirvedega läbi saab,» sõnas Cole, kes leidis, et vaatepilt oli tõeliselt armas.