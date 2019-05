Loomakaitsjad pahased: inimesed korjavad asjata jänesepoegi üles

Eesti Metsloomaühingu sõnul on ülimalt tähtis jänesepoegi mitte puutuda, mitte käega katsuda ja häirida. Jänesepoega võib puudutada ainult sellisel juhul, kui ta on nähtavalt vigastatud, on otsene oht tema elule või kui lemmikloom on jänesepoja leidnud ja kaasa toonud. Kõigil teistel juhtudel lihtsalt eemaldu ja jäta jänesepojad rahule.