Päevakäpp: Georgi sarmile ei suuda vastu panna mitte üks hing

Kuigi Georg on turvakodus veel veidi häbelik, näevad vabatahtlikud Georgi siiski läbi. Ei ole ühtegi kassi, kellest hoole ja armastusega paikass ei saaks. Ikka ja jälle komistavad nad kõik paikäe otsa ning sekundiga muutub kõik. Paisõltuvus kasvab nii suureks, et paitusi ei jõua ära kinkida ning inimestest saavad teenrid, kes kassidele head ja paremat nina ette panevad.

Georg on teistele nurrumootoritele kui hingele pai. Ei ole kassi, kes turvakodus Georgiga läbi ei saaks või kes talle alatasa külje alla ei tahaks pugeda. Muidugi on osadel raske löögile saada, sest vaata videost ise — lausa kahelt poolt miilustatakse! Meie ei tea täpselt, mis on Georgi fenomen, kuid teame, et kassipoiss on üks suure südamega nurrik! Tema armastab teistega mängida, mahub alati iga kassiga ühte pessa (isegi kui seal on juba kaks või kolm nurrikut ees) ning toetab, julgustab ja abistab kõiki selles pikas ootuses.