Tallinnas lasti õhupüssist mune hauduvat kajakapaari, linnud jäeti maapinnale piinlema

Ka keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader kinnitas, et kajakate peahaavad neile elulootust ei andnud ning lindude piinadest vabastamiseks oli eutanaasia ainus valik. PKajakapoegi pesas ei olnud ja enne spetsialisti saabumist oli see juba vareste poolt ära rüüstatud.

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Marko Schmidt sõnas, et politseinikud tuvastasid linde lasknud 57-aastase mehe, kes oli politsei saabumise ajaks juba sündmuskohalt lahkunud. Mehelt võeti telefoni teel esmane selgitus, milles ta tunnistas oma tegu. Väidetavalt kasutas ta lindude laskmiseks õhkrelva. Kuna mees läheb jaoskonda juhtunu kohta ütlusi andma alles uue nädala alguses, on praegu vara spekuleerida, mis olid tema motiivid selliseks käitumiseks ning milline karistus teda võib oodata. Juhtumi osas on algatatud väärteomenetlus.